Gf Vip, Tommaso Zorzi "brillo" ci prova con Oppini: "Sono etero, così mi imbarazzi" - (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francesca Galici Scoppia la lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al Grande Fratello: l'influencer ubriaco si finge innamorato di Oppini, che li respinge imbarazzato Notte movimentata nella casa del Grande Fratello, dove è bastato un po' di alcol per rendere una festa, fino a quel momento spensierata, quasi drammatica. Tutto è nato da uno scherzo di Tommaso Zorzi ai danni di Francesco Oppini, che non ha gradito. Da lì è nata una feroce discussione che ha coinvolto tutti i membri della Casa e anche il Grande Fratello, convinto che tra i due ci fosse un accordo anche sulla discussione. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno stretto un fortisimo legame di amicizia all'interno ...

