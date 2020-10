Genoa, Perin non ci sta: «Il caos Juve-Napoli non è stato colpa nostra» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mattia Perin ha parlato della situazione Covid-19 in casa Genoa Mattia Perin è stato il primo a risultare positivo al Covid-19 in casa Genoa. Da lì è partita una lunga escalation di contagi, che è andata oltre i 20 in totale nel gruppo squadra. Il portiere rossoblù ha raccontato questa situazione in una intervista a La Repubblica. COVID-19 – «Questa è una malattia subdola, la puoi prendere in taxi, oppure schiacciando il bottone di un ascensore. Nella mia famiglia sono tutti negativi. La verità è che in una dozzina di ore cambia il quadro clinico, neppure gli specialisti sanno molto del Covid-19. Quando mi hanno detto che ero positivo? Mi sono detto: Mattia, non potevi farti mancare anche questa. Ma ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mattiaha parlato della situazione Covid-19 in casaMattiail primo a risultare positivo al Covid-19 in casa. Da lì è partita una lunga escalation di contagi, che è andata oltre i 20 in totale nel gruppo squadra. Il portiere rossoblù ha raccontato questa situazione in una intervista a La Repubblica. COVID-19 – «Questa è una malattia subdola, la puoi prendere in taxi, oppure schiacciando il bottone di un ascensore. Nella mia famiglia sono tutti negativi. La verità è che in una dozzina di ore cambia il quadro clinico, neppure gli specialisti sanno molto del Covid-19. Quando mi hanno detto che ero positivo? Mi sono detto: Mattia, non potevi farti mancare anche questa. Ma ...

GenoaCFC : ???? Il Genoa Cfc comunica che Federico #Marchetti, Mattia #Perin e Ivan #Radovanovic sono risultati negativi al Covi… - marcoconterio : ?? Il Genoa Cfc comunica che i calciatori Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic sono risultati negativ… - capuanogio : #Perin, #Marchetti e #Radovanovic tornano negativi e a disposizione del #Genoa - juve_magazine : COVID - Il portiere Perin: 'Non sono l'untore del calcio italiano, il caos di Juventus-Napoli non è iniziato per co… - ilCogito : RT @giodiamanti: Ma perché dovremmo intervistare Mattia Perin, portiere del Genoa, per parlare di coronavirus? -