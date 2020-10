Franceska Pepe non sarà presente stasera al Grande Fratello Vip: ecco perché (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questa sera andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip. La puntata, in cui assisteremo tra le altre cose all’eliminazione di una tra Guenda, Matilde e Stefania, non vedrà in studio una ex concorrente tanto attesa. Stiamo parlando di Franceska Pepe, Grande protagonista di questa edizione, assente questa sera dalle sedute che ospitano gli ex concorrenti eliminati. Sul suo profilo Instagram, Franceska Pepe ha illustrato il motivo che l’ha spinta a dare forfait alla puntata: “Ho accumulato molta stanchezza in questi giorni, fisica soprattutto, e non mi sento di andare in puntata. Sto bene, non preoccupatevi. Sono solo molto stanca. Tornerò quanto prima a farvi divertire.” Franceska ha quindi ... Leggi su trendit (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questa sera andrà in onda la decima puntata delVip. La puntata, in cui assisteremo tra le altre cose all’eliminazione di una tra Guenda, Matilde e Stefania, non vedrà in studio una ex concorrente tanto attesa. Stiamo parlando diprotagonista di questa edizione, assente questa sera dalle sedute che ospitano gli ex concorrenti eliminati. Sul suo profilo Instagram,ha illustrato il motivo che l’ha spinta a dare forfait alla puntata: “Ho accumulato molta stanchezza in questi giorni, fisica soprattutto, e non mi sento di andare in puntata. Sto bene, non preoccupatevi. Sono solo molto stanca. Tornerò quanto prima a farvi divertire.”ha quindi ...

