Emergenza Covid-19: l’ultima idea al vaglio è il ‘coprifuoco’ dalle 22. Intanto un Comune va in lockdown, proteste in strada (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un’ulteriore stretta per contenere la diffusione del contagio, ovvero la carta del ‘coprifuoco’ sulla falsa riga di quanto fatto in Francia. Dopo le 22.00, in altre parole, tutti a casa. E’ questa l’ultima ipotesi rilanciata stamani dal Corriere della Sera, che andrebbe così ad aggiungersi alle altre idee al vaglio che potrebbero essere prese prossimamente, oltre alle novità introdotte dal Dpcm di ottobre, nella lotta al Covid-19. Questo per escludere un nuovo lockdown nazionale che, è inutile girarci intorno, stroncherebbe definitivamente sul nascere il timido segnale di ripresa economica. Il Comune in lockdown Intanto nelle scorse ore è giunta la notizia di un mini-lockdown con il Comune ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un’ulteriore stretta per contenere la diffusione del contagio, ovvero la carta del ‘coprifuoco’ sulla falsa riga di quanto fatto in Francia. Dopo le 22.00, in altre parole, tutti a casa. E’ questa l’ultima ipotesi rilanciata stamani dal Corriere della Sera, che andrebbe così ad aggiungersi alle altre idee alche potrebbero essere prese prossimamente, oltre alle novità introdotte dal Dpcm di ottobre, nella lotta al-19. Questo per escludere un nuovonazionale che, è inutile girarci intorno, stroncherebbe definitivamente sul nascere il timido segnale di ripresa economica. Ilinnelle scorse ore è giunta la notizia di un mini-con il...

virginiaraggi : Invito tutti sabato 17/10, nel Municipio X, a partecipare alla raccolta alimentare per l'emergenza Covid 19 destina… - Vivo_Azzurro : #NationsLeague A #Bergamo la curva Nord allestita con un grande tricolore ???? in segno di solidarietà e vicinanza ad… - stanzaselvaggia : C’è l’emergenza Covid, ma all’Umberto I di Roma i pazienti sono stipati in sala d’attesa. Motivo? Il set di Mission… - tiecolino : RT @BarillariDav: Ora hanno confermato quello che dicevamo da tempo: che gli asintomatici non sono contagiosi. Era una boiata e se ne sono… - ErranteLeonardo : RT @DSantanche: Ricordate quando #DeLuca faceva le battutine sulla #Lombardia o su Briatore? Oggi si ritrova a gestire in prima persona l’e… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Coronavirus in Lombardia, torna l'incubo. E' allerta negli ospedali IL GIORNO Covid19 e emergenza negli ospedali, Villa Sofia Cervello avvia reclutamento urgente di 40 operatori socio sanitari

Gli incarichi hanno durata fino al 31 dicembre 2020 e sono prorogabili in caso del perdurare dello stato di Emergenza Covid-19. Per presentare le domande di partecipazione il termine è di 5 giorni ...

No al lockdown della cultura

La seconda ondata del Covid dilaga nelle scuole come tra i ricchi calciatori della serie A, tra gli anziani e gli operatori delle case di riposo e nel mondo del lavoro. Come si poteva pensare che la c ...

Gli incarichi hanno durata fino al 31 dicembre 2020 e sono prorogabili in caso del perdurare dello stato di Emergenza Covid-19. Per presentare le domande di partecipazione il termine è di 5 giorni ...La seconda ondata del Covid dilaga nelle scuole come tra i ricchi calciatori della serie A, tra gli anziani e gli operatori delle case di riposo e nel mondo del lavoro. Come si poteva pensare che la c ...