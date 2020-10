Elisa Isoardi | nuovo infortunio a Ballando con le Stelle | le sue condizioni

(Di venerdì 16 ottobre 2020)in vista per la partecipante dicon le. Dopo la costola incrinata, arriva ilproblema. La coppia formata dae Raimondo Todaro, in gara a “con le“, è tra le più apprezzate dal pubblico, ma anche tra le più sfortunate. Prima il maestro di …

Nuovo infortunio in vista per la partecipante di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi. Dopo la costola incrinata, arriva il nuovo problema. La coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, in ...La serata di domani dello show Ballando Con Le Stelle, alle 20.35 su Rai1 si aprirà con lo spareggio fra le coppie Antonio Catalani - Tove Villfor e Costantino della Gherardesca - Sara ...