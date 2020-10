Doc Nelle Tue Mani ascolti tv 15 ottobre 2020, Luca Argentero tocca quota 7 milioni e mezzo di telespettatori nella prima puntata della seconda parte (Di venerdì 16 ottobre 2020) Doc Nelle Tue Mani ascolti tv 15 ottobre 2020, più di 10.000 Tweet nella prima puntata. Luca Argentero supera il 30% di share Dopo il record di 8 milioni e mezzo di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 16 ottobre 2020) DocTuetv 15, più di 10.000 Tweetsupera il 30% di share Dopo il record di 8di ...

Raiofficialnews : ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e… - 9ipsoiure7 : Senti Luca Argentero tu non puoi pubblicare il promo di Doc nelle storie il lunedì mattina perché poi mi sale l'hyp… - infoitcultura : «Doc. Nelle tue mani», boom di ascolti per la serie: scopriamo la trama e i protagonisti - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani, Luca Argentero: “Andrea vivrà mille tormenti” - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani, Matilde Gioli alla Fialdini: “Sarà un momento forte” -