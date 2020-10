Decreto flussi 2020 | click day | come fare domanda e il portale web dedicato

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo ilper lavoratori extra-comunitari, pubblicato in Gazzetta lo scorso 12 ottobre, è arrivata anche la circolare operativa dei Ministeri interno, agricoltura e lavoro, che specifica le procedure con cui è possibiledi ingresso dei lavoratori non comunitari in Italia per l’anno. Tutto suddiviso a seconda che i lavoratori in oggetto siano stagionali o non stagionali. Da martedì 13 ottobre è online l’applicativo web Nullaostalavoro del Ministero dell’interno, per la precompilazione dei moduli. Iday per le domande sono poi il 22 e 27 ottobre. Sarà possibile presentarle entro il 31 dicembresempre, oramai ...