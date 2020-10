Covid: Iran, 4.552 casi e 265 vittime in 24 ore (Di venerdì 16 ottobre 2020) ISTANBUL, 16 OTT - Sono 4.552 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Iran, per un totale di 522.387 contagi confermati. Le nuove vittime ammontano a 265, arrivando in tutto a 29.870. I ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 ottobre 2020) ISTANBUL, 16 OTT - Sono 4.552 idi-19 registrati nelle ultime 24 ore in, per un totale di 522.387 contagi confermati. Le nuoveammontano a 265, arrivando in tutto a 29.870. I ...

sportface2016 : #COVID | I dati aggiornati sui contagi di #USA e #Iran - maresca_franco : PER FREEDOM HOUSE IL COVID “USATO” PER RIDURRE LA LIBERTÀ IN RETE Islanda ed Estonia sono in testa alla classifica… - CastelliMattia : Ho scritto questo per @factanza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iran Covid: Iran, 4.552 casi e 265 vittime in 24 ore La Gazzetta del Mezzogiorno Covid: Iran, 4.552 casi e 265 vittime in 24 ore

(ANSA) - ISTANBUL, 16 OTT - Sono 4.552 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Iran, per un totale di 522.387 contagi confermati. Le nuove vittime ammontano a 265, arrivando in tutto a 29 ...

Se è una colpa essere iraniani. Il NYT chiede “pietà” davanti al picco della pandemia

Con l’amministrazione Trump, essere iraniani è un crimine sufficiente perché non si abbia pietà nemmeno con la pandemia, che sta toccando picchi di decessi e contagi ...

(ANSA) - ISTANBUL, 16 OTT - Sono 4.552 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Iran, per un totale di 522.387 contagi confermati. Le nuove vittime ammontano a 265, arrivando in tutto a 29 ...Con l’amministrazione Trump, essere iraniani è un crimine sufficiente perché non si abbia pietà nemmeno con la pandemia, che sta toccando picchi di decessi e contagi ...