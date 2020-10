Covid e scuola, Bonaccini: 'O didattica a distanza o orari differenziati' (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'Se i contagi da coronavirus dovessero ulteriormente aumentare, per non far perdere l'anno scolastico ai ragazzi le soluzioni sono due: o si introduce la didattica a distanza, parziale, totale, o si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'Se i contagi da coronavirus dovessero ulteriormente aumentare, per non far perdere l'anno scolastico ai ragazzi le soluzioni sono due: o si introduce la, parziale, totale, o si ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione Sky Tg24 Locatelli (CSS): “Non ci sono elementi per nuovo lockdown. Il trend del covid si può invertire”

Sono serviti a far ripartire la scuola che è fondamentale rimanga aperta ... aggiuntiva specifica per i pazienti affetti da Covid-19. Esiste però tutta la quota, assai elevata, di posti letto ...

Covid, scuole chiuse in Campania, Conte: «Soluzione facile, ma non è il miglior segnale»

E anche i dati dell’Iss confermano che la curva del contagio a scuola è molto molto bassa. Chiudere in blocco la scuola non è la soluzione migliore. E’ una soluzione che sembra molto facile ...

