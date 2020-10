Covid e Le Iene: Giulio Golia prova test pungidito e Immuni (VIDEO) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ieri Giulio Golia ha sperimentato i test “pungidito” e poi anche l’applicazione Immuni. I risultati sono a dir poco preoccupanti. Ormai sono passate circa due settimane da quando Giulio Golia risultò positivo al Covid. Ovviamente tutt’ora si trova in quarantena a casa. Per dovere di informazione quindi il conduttore dallo smoking nero ha così sperimentato … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ieriha sperimentato i” e poi anche l’applicazione. I risultati sono a dir poco preoccupanti. Ormai sono passate circa due settimane da quandorisultò positivo al. Ovviamente tutt’ora si trova in quarantena a casa. Per dovere di informazione quindi il conduttore dallo smoking nero ha così sperimentato … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

redazioneiene : Il vaccino per l’influenza è ancora più importante in questa seconda ondata di #COVID__19 , ma in Lombardia sembra… - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - marcocatalini2 : Covid, test pungidito e app Immuni: li sperimenta Giulio Golia - Le Iene - GabryIonesc2 : RT @redazioneiene: Il vaccino per l’influenza è ancora più importante in questa seconda ondata di #COVID__19 , ma in Lombardia sembra intro… - veracegossip : @_robertarei_ inviata delle Iene risultata positiva al Covid spiega che il primo tampone effettuato era risultato n… -