Convegno dei GI di Confindustria | Manfredi | Capisco De Luca ma ora bisogna agire tutti insieme

GIConfindustria : Inizia #Futuri2020. Pronti all’impresa, il 35° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. ??Segui la diret… - _Carabinieri_ : A Napoli, ove nacque il #15ottobre 1920, l’Arma dei #Carabinieri commemora i cento anni della nascita del V.Brig. M… - Confindustria : ?? #Futuri2020 Pronti all’impresa Inizia il 35° Convegno dei @GIConfindustria Dalle ore 15.00 segui la diretta st… - Univa_Stampa : RT @Confindustria: ?? #Futuri2020 Pronti all’impresa Inizia il 35° Convegno dei @GIConfindustria Dalle ore 15.00 segui la diretta streami… - MicheleDaCol : RT @QuadrivioGroup: Al via Futuri: il 35° Convegno dei @GIConfindustria. #RiccardoDiStefano, Pres. dell'Associazione, apre l'appuntamento a… -

Ultime Notizie dalla rete : Convegno dei

gli appuntamenti istituzionali e i convegni, i seminari. Importanti e significative sono state anche le presenze al Salone Nautico di imprenditori di successo come Luigi Gubitosi, Leonardo Ferragamo, ...La provocazione arriva dal presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, in occasione del tradizionale convegno d'autunno degli industriali under 40. Convegno che ...