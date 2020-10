Chi è Ariadna Romero, ex amore di Pierpaolo Petrelli (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ariadna Romero è una modella e attrice di origine cubana, italiana “d’adozione” dal 2009, anno in cui si trasferisce nel nostro paese per iniziare la sua carriera. Finito il liceo Ariadna si iscrive a Giurisprudenza, termina tutti gli esami, consegna la tesi ma poi l’incontro per caso con un agente di moda le stravolge la vita e le apre le porte dei sogni, che in fondo, aveva sempre avuto. Non rimpiange di non essere diventata avvocato, un futuro che in fondo non aveva mai sognato. Nata a Cuba, a Fomento, il 19 settembre del 1986 Ariadna vive in Italia dal 2009. Artisticamente ha avuto tante esperienza. È giunta nel nostro Paese dopo un servizio fotografica di cui è stata protagonista nella sua Cuba con un gruppo di lavoro italiano. A seguito del quale le è stata fatta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020)è una modella e attrice di origine cubana, italiana “d’adozione” dal 2009, anno in cui si trasferisce nel nostro paese per iniziare la sua carriera. Finito il liceosi iscrive a Giurisprudenza, termina tutti gli esami, consegna la tesi ma poi l’incontro per caso con un agente di moda le stravolge la vita e le apre le porte dei sogni, che in fondo, aveva sempre avuto. Non rimpiange di non essere diventata avvocato, un futuro che in fondo non aveva mai sognato. Nata a Cuba, a Fomento, il 19 settembre del 1986vive in Italia dal 2009. Artisticamente ha avuto tante esperienza. È giunta nel nostro Paese dopo un servizio fotografica di cui è stata protagonista nella sua Cuba con un gruppo di lavoro italiano. A seguito del quale le è stata fatta ...

