Cassiere manomettono scontrini Intascati illegalmente 70mila euro

(Di venerdì 16 ottobre 2020). Sono riuscite ad intascarepiù didue donne nel veronese Dueincensurate che lavoravano nel centro commerciale La Grande Mela, sono riuscite ad intascare in meno di un anno la cifra sbalorditiva di. Il loro furbo stratagemma consisteva nel manomettere gli. Scoperte e denunciate dal … L'articolo proviene da YesLife.it.

ChiaraCiv : Il trucco delle cassiere che manomettono gli scontrini e si portano a casa 70mila euro - 1970Adrien : Il trucco delle cassiere che manomettono gli scontrini e si portano a casa 70mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Cassiere manomettono

Yeslife

In meno di un anno due dipendenti di un supermercato, incensurate, erano riuscite a mettersi in in tasca tanti soldi. L'inganno è venuto fuori grazie alle telecamere interne ...