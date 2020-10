Ancora 1260 casi | Vincenzo De Luca dà un altro giro di chiave alla Campania

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Blocco totale della mobilità in alcune fasce orarie. Stop a matrimoni, comunioni, cresime, cortei ai funerali. Jogging solo di primo mattino. “Mi dispiace, non è più tempo di tolleranza”. Incurante delle polemiche per la chiusura delle scuole,Deannuncia una nuova stretta in. Basta cerimonie, quindi. E poi un lockdown totale dopo le 22 nell’ultimo week end di ottobre, quello di Halloween, perché “già si sente parlare di festeggiamenti per questa immensa idiozia, una stupida americanata”. Deperò preannuncia un blocco della mobilità in tutto il territorio regionale dopo la mezzanotte: “Probabilmente prenderemo decisioni di blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche nei prossimi giorni. Faremo ...