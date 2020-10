Tutto sull’allergia ai pollini Suggerimenti e rimedi per evitare i sintomi

Leggi su aciclico

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Cos’è un’allergia ai? Gli allergeni a cui il paziente è sensibilizzato per inalazione sono chiamati “aeroallergeni”, uno di loro è il polline. Conosciamo come ” allergia ai” icausati dalla sensibilizzazione clinica agli allergeni presenti nei. La prevalenza delle malattie allergiche è aumentata notevolmente negli ultimi anni, essendo la pollinosi il disturbo immunitario più comune oggi e il motivo principale per la consultazione in Allergologia. Il rischio di sviluppare questa malattia allergica è dato dalla congiunzione di fattori genetici (disposizione atopica ereditaria) e fattori ambientali (esposizione aallergenici). Quali ...