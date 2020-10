Stefano Bettarini attacca Dayane Mello con cui ha avuto un flirt a L’Isola dei Famosi

(Di venerdì 16 ottobre 2020), ospite a Casa Chi in diretta su Instagram, ha parlato del Grande Fratello Vip e dicon cui haunnel 2017. “Fa parlare più Franceska Pepe fuori la casa chedentro. Lei sta cercando una relazione? Ndo cojo cojo, basta far parlare di sé. Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Francesco ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo con la Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre, si è subito tirato indietro”.hannounin Honduras quando lei ha partecipato a L’Isola dei...

nettuno___ : È USCITO L’ARTICOLO SU ISA R CHIA STEFANO BETTARINI NUOVO CONCORRENTE #gfvip - fabiofabbretti : ?? BOOM! Stefano Bettarini al #GFVIP - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #StefanoBettarini risponde a proposito di #AndreaDamante, #DayaneMello e spiega perché ce l’ha con… - mo_zanotti : Bettarini non da un giudizio lusinghiero su dayane per lui lei è una da ‘ndo cojo cojo’ ( dove coglio coglio). :O… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ L’ex gieffino Stefano Bettarini rivela cosa ha combinato Pierpaolo Pretelli dopo #TemptationIsland Vip, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Bettarini

Stefano Bettarini concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: le anticipazioni Sono in arrivo nuovi ingressi nella Casa più spiata d'Italia.Nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 5. Nelle prossime settimane il cast di inquilini che abita la Casa di Cinecittà si arricchirà di altre presenze e DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi in ant ...