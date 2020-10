Seconda ondata Covid: in Toscana vietate le visite dei familiari nelle Rsa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Massima cautela affinché le residenze per anziani non diventino trappole: è stata firmata oggi dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l'ordinanza sulle linee di indirizzo per la gestione ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 ottobre 2020) Massima cautela affinché le residenze per anziani non diventino trappole: è stata firmata oggi dal presidente della Regione, Eugenio Giani, l'ordinanza sulle linee di indirizzo per la gestione ...

Milano, i Pronto soccorso degli ospedali Sacco e Fatebenefratelli riservati ai pazienti Covid

I reparti di pronto soccorso degli ospedali Sacco e Fatebenefratelli di Milano hanno deciso di accettare solo malati con Covid-19 e dirottare su altri ospedali milanesi i pazienti con altre patologie.

