Sampdoria-Lazio in tv | Sky o Dazn | canale | orario e diretta streaming

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ladi Claudio Ranieri sfida in casa ladi Simone Inzaghi nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Dopo aver collezionato una vittoria e due sconfitte, i blucerchiati si ritrovano al 14° posto in classifica e hanno bisogno di portare a casa un buon risultato per riscattare questo inizio complicato. I biancocelesti, invece, occupano la nona posizione, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La gara verrà disputata sabato 17 ottobre alle ore 18, in concomitanza con il derby di Milano, e sarà trasmessa intelevisiva da Sky e andrà in onda sulSky Sport (numero 253 del satellite). Inoltre, per gli abbonati Sky sarà possibile seguirla anche inmediante Sky Go e Now Tv.