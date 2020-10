Riceve il tampone del figlio | ma il piccolo è morto 18 mesi fa | cosa sappiamo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Un geometra di 33 anni si è visto recapitare ildelcon esito “non rilevato” in data 9 ottobre 2020. Secondo il referto ricevuto dal reparto di Patologia Clinica dell’Ospedale di Prato, di competenza della USL Toscana Centro, suosarebbe stato sottoposto ail 29 settembre 2020. Purtroppo, però, ilil 22 marzo 2019 presso l’ospedale pediatrico Meyer. I nostri lettori ci segnalano l’articolo pubblicato da Il Giornale il 14 ottobre 2020. La notizia è stata ripresa anche da Fanpage e Adnkronos, in entrambi i casi da un’esclusiva pubblicata da Notizie.it il 14 ottobre 2020. La redazione di Notizie.it ha parlato con il diretto interessato, ...

