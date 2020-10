Rebic non ce la fa. Il croato salterà il derby con l’Inter (Di giovedì 15 ottobre 2020) Niente da fare per Ante Rebic. L’ala croata del Milan non giocherà il derby di sabato contro l’Inter: ha concordato questa soluzione oggi con lo staff medico rossonero. Il calciatore non ha ancora del tutto recuperato dalla lussazione al gomito rimediata a Crotone e il tecnico Pioli non è intenzionato a correre alcun rischio. Tornerà in campo quando sarà al 100%, nella prossima settimana previsti nuovi controlli. Foto: Twitter ufficiale L'articolo Rebic non ce la fa. Il croato salterà il derby con l’Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Niente da fare per Ante. L’ala croata del Milan non giocherà ildi sabato contro l’Inter: ha concordato questa soluzione oggi con lo staff medico rossonero. Il calciatore non ha ancora del tutto recuperato dalla lussazione al gomito rimediata a Crotone e il tecnico Pioli non è intenzionato a correre alcun rischio. Tornerà in campo quando sarà al 100%, nella prossima settimana previsti nuovi controlli. Foto: Twitter ufficiale L'articolonon ce la fa. Ilsalterà ilcon l’Inter proviene da Alfredo Pedullà.

