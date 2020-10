Re-Think, torna il Forum dell’Economia Circolare (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. – (Adnkronos) – Seconda edizione per “Re-Think”, il Forum dell’Economia Circolare, il 27 e 28 ottobre all’Università Cattolica e la Triennale Milano e accessibile online per il pubblico. Tra i partecipanti, numerose startup e aziende (anche danesi e olandesi, grazie alla partnership con il consolato generale dei Paesi Bassi e l’ambasciata di Danimarca), enti di ricerca e istituzioni. Il programma, con oltre 40 speaker, può essere visionato sull’apposito sito dell’evento: Re-Think Circular Economy Forum Milan 2020.I temi trattati saranno quattro: Agri-food, Città, Materiali e Tecnologie. Temi prioritari anche nella nuova agenda UE che da pochi mesi ha lanciato all’interno del Green Deal, il Circular ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. – (Adnkronos) – Seconda edizione per “Re-”, ildell’Economia, il 27 e 28 ottobre all’Università Cattolica e la Triennale Milano e accessibile online per il pubblico. Tra i partecipanti, numerose startup e aziende (anche danesi e olandesi, grazie alla partnership con il consolato generale dei Paesi Bassi e l’ambasciata di Danimarca), enti di ricerca e istituzioni. Il programma, con oltre 40 speaker, può essere visionato sull’apposito sito dell’evento: Re-Circular EconomyMilan 2020.I temi trattati saranno quattro: Agri-food, Città, Materiali e Tecnologie. Temi prioritari anche nella nuova agenda UE che da pochi mesi ha lanciato all’interno del Green Deal, il Circular ...

Roma, 15 ott. – (Adnkronos) – Seconda edizione per “Re-think”, il Forum dell’Economia Circolare, il 27 e 28 ottobre all’Università Cattolica e la Triennale Milano e accessibile online per il pubblico.

Re-Think 2020: torna l’appuntamento dedicato all’economia circolare

Quest'anno sarà in inglese e disponibile in streaming l'evento organizzato da Tondo per raccontare l'economia circolare in aziende e startup. Tra i partner di Re-Think 2020 Fondazione Cariplo, Intesa ...

Quest'anno sarà in inglese e disponibile in streaming l'evento organizzato da Tondo per raccontare l'economia circolare in aziende e startup. Tra i partner di Re-Think 2020 Fondazione Cariplo, Intesa ...