Processo Monte dei Paschi di Siena, Profumo e Viola condannati a 6 anni di carcere. Multa da 2,5 milioni di euro ciascuno. Erano accusati di false comunicazioni e aggiotaggio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sei anni di reclusione è la condanna inflitta dal Tribunale di Milano ad Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, sotto Processo in qualità di ex presidente ed ex Ad di Banca Monte dei Paschi di Siena. Ai due manager è stata inflitta anche una sanzione pecuniaria di 2.5 milioni ciascuno, oltre alle pene accessorie di rito, tra cui 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e due anni di interdizione dagli uffici direttivi di imprese. Le accuse mosse nei loro confronti Erano di false comunicazioni sociali e aggiotaggio in relazione ai derivati Alexandria e Santorini e alla loro contabilizzazione a saldi aperti nei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Seidi reclusione è la condanna inflitta dal Tribunale di Milano ad Alessandroe Fabrizio, sottoin qualità di ex presidente ed ex Ad di Bancadeidi. Ai due manager è stata inflitta anche una sanzione pecuniaria di 2.5, oltre alle pene accessorie di rito, tra cui 5di interdizione dai pubblici uffici e duedi interdizione dagli uffici direttivi di imprese. Le accuse mosse nei loro confrontidisociali ein relazione ai derivati Alexandria e Santorini e alla loro contabilizzazione a saldi aperti nei ...

MPenikas : LN Processo Monte dei Paschi di Siena, Profumo e Viola condannati a 6 anni di carcere. Multa da 2,5 milioni di euro… - RedazioneLaNews : #Milano Donna violentata al Monte Stella: chiesto processo per stupratore - AnsaLombardia : Stupro in parco Milano, chiesto processo per aggressore. 24enne fermato a luglio per violenza sessuale al 'Monte St… - tilonews : Processo per il 24enne accusato di aver violentato in pieno giorno una 45enne al parco Monte Stella di #Milano il 1… - Yogaolic : #Milano Donna violentata al Monte Stella: chiesto processo per stupratore -