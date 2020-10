Per Gimbe il lockdown è dietro l' angolo | il nuovo dpcm rischia di non bastare

Leggi su agi

(Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - "La settimana che va dal 7 al 13 ottobre ha documentato numeri in aumento su tutti i fronti. Con una simile impennata della curva di contagi, ricoveri ospedalieri e terapie intensive, le misure deldpcm sono insufficienti a contenere il virus in alcune aree del Paese". A lanciare l'allarme; la Fondazione Gimbe che rivolge "un appello alla collaborazione tra presidenti di regioni e sindaci dei comuni", suggerendo una possibile ricetta per affrontare l'attuale emergenza: "Intervenire tempestivamente con misure restrittive locali, compresimirati, per circoscrivere i focolai, arginare il contagio diffuso, non perdere il controllo della curva epidemica e prevenire il sovraccarico degli ospedali, anticamera dipiù estesi". Entrando nel dettaglio, il monitoraggio ...