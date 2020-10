Pedopornografia, l’orrore scorre sul web (Di giovedì 15 ottobre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Blitz della Polizia Postale contro una rete di pedofili italiani. Sequestrati video di abusi su minori. E si torna a parlare di Pedopornografia. Pedopornografia. E’ ormai un cancro difficile da combattere, che si riproduce e di ramifica in una società in cui il ‘disagio’ si manifesta sovente in perversioni aberranti, che spesso conducono alla violenza.… »Pedopornografia, l’orrore scorre sul web L'articolo Pedopornografia, l’orrore scorre sul web proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di giovedì 15 ottobre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Blitz della Polizia Postale contro una rete di pedofili italiani. Sequestrati video di abusi su minori. E si torna a parlare di. E’ ormai un cancro difficile da combattere, che si riproduce e di ramifica in una società in cui il ‘disagio’ si manifesta sovente in perversioni aberranti, che spesso conducono alla violenza.… », l’orroresul web L'articolo, l’orroresul web proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

