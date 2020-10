Operatori del 118 senza stipendio, C.U.B. Sanità dichiara lo stato di agitazione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del C.U.B. Sanità Italiana di Benevento a firma del Segretario Generale, il dottor Giuseppe Gentilcore. “Visto che a tutt’oggi la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, gestrice per conto dell’ASL di Benevento del servizio richiamato in oggetto, ci risulta non abbia pagato le competenze retributive di settembre ai propri dipendenti senza fornire alcuna motivazione scritta, abitudine che ultimamente sembrerebbe essere diventata di prassi.Considerato che, già in passato il comparto in questione è stato oggetto di criticità gestionali ed economiche tutte a danno del personale in esso operante che a tutt’oggi sono solo parzialmente risolte, personale che per lo più si compone di unità ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del C.U.B. Sanità Italiana di Benevento a firma del Segretario Generale, il dottor Giuseppe Gentilcore. “Visto che a tutt’oggi la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, gestrice per conto dell’ASL di Benevento del servizio richiamato in oggetto, ci risulta non abbia pagato le competenze retributive di settembre ai propri dipendentifornire alcuna motivazione scritta, abitudine che ultimamente sembrerebbe essere diventata di prassi.Considerato che, già in passato il comparto in questione èoggetto di criticità gestionali ed economiche tutte a danno del personale in esso operante che a tutt’oggi sono solo parzialmente risolte, personale che per lo più si compone di unità ...

tvsvizzera : Secondo l'Ordine dei #medici di Milano sono in arrivo 300-400 cause civili contro operatori sanitari da familiari d… - sole24ore : Italo: «Mai arrivati agli operatori i fondi del decreto rilancio da 1,2 miliardi» - SalernoSal : La quarta Tac ha finalmente dato responso positivo. Domani tornerò a casa. Sono state tre settimane dure in ospedal… - dargento24 : RT @tvsvizzera: Secondo l'Ordine dei #medici di Milano sono in arrivo 300-400 cause civili contro operatori sanitari da familiari di vittim… - Frances41420543 : @ilmessaggeroit Proporrei un blocco del lavoro degli operatori sanitari...... #rispettodelleregole -

Ultime Notizie dalla rete : Operatori del Assistenza sociale. Gli operatori del settore chiedono investimenti per un miliardo di euro per il varo di un Piano Sociale Nazionale Quotidiano Sanità Operatori del 118 di Benevento senza stipendio – La C.U.B. Sanità dichiara lo stato di agitazione

Già in passato il comparto in questione è stato oggetto di criticità gestionali ed economiche tutte a danno del personale in esso operante che a tutt’oggi sono solo parzialmente risolte, personale che ...

Consorzio Parmigiano Reggiano, consumi in aumento premiano qualità

Abbiamo fatto un'indagine puntuale tra gli operatori: nei primi sei mesi dell'anno, e questo trend è continuato anche a luglio e agosto secondo il nostro monitoraggio, abbiamo avuto una crescita dei ...

Già in passato il comparto in questione è stato oggetto di criticità gestionali ed economiche tutte a danno del personale in esso operante che a tutt’oggi sono solo parzialmente risolte, personale che ...Abbiamo fatto un'indagine puntuale tra gli operatori: nei primi sei mesi dell'anno, e questo trend è continuato anche a luglio e agosto secondo il nostro monitoraggio, abbiamo avuto una crescita dei ...