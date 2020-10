OnePlus 8T | prezzo | disponibilità e caratteristiche

Leggi su windowsinsiders

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Durante la giornata di ieri il8T ha fatto la sua comparsa nella linea di prodotti della serie 8 marchiata. Ecco una breve analisi!8T – Differenze con8 e 8 Pro8T si mostra al pubblico come uno smartphone curato dal punto di vista estetico e dal punto di vista Hardware. A differenza del modello 8 troviamo: un design maggiormente squadrato, bordi piatti, introduzione del pannello Fluid AMOLED a 120Hz e altre piccole migliorie. Il colosso cinese, in via del tutto eccezionale rispetto alle precedenti edizioni, ha deciso di mantenere il8 Pro come Flagship di questa serie. La scelta dipende da diversi fattori: uno di questi riguarda le critiche dell’utenza in relazione alla scarsa differenza tra7T Pro e ...