Nero a Metà 2 non va in onda, le riprese della terza stagione iniziano a gennaio? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nero a Metà 2 non va in onda oggi, 15 ottobre, e nemmeno nei giovedì a venire. Doc Nelle tue Mani prenderà il posto della serie con Claudio Amendola che si è conclusa proprio la scorsa settimana con la rivelazione del vero volto dell'assassino di Olga e del figlio di Marta. La fiction ha concluso il suo secondo ciclo ma ne è stato già annunciato un terzo che rimetterà insieme Carlo e Malik ma soprattutto i loro problemi e non solo in amore. Da una parte c'è Carlo pronto a buttarsi a capofitto in una relazione con Marta solo per scoprire che la donna è tornata a Napoli e lo ha salutato con un biglietto, dall'altra c'è Malik. Il giovane è finito di nuovo a letto con Alba dopo che quest'ultima, presa dallo sconforto dall'aver ...

