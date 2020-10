Napoli, Bakayoko: “Non gioco da tanto tempo ma mi sento in forma” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Non gioco una partita da tanto tempo ma mi sento bene e mi sto inserendo in fretta, se Gattuso vorrà sono già pronto a dare il mio contributo contro l’Atalanta”. Tiemoue Bakayoko ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le prime dichiarazioni da nuovo giocatore dei partenopei. L’ex giocatore del Monaco è fermo dal 7 marzo per via dello stop alla Ligue 1 per il coronavirus, ma si sente in forma e pronto a mettersi a disposizione di Gattuso: “Mi sto allenando bene, so quello che Gattuso vuole da me e lo ringrazio per avermi voluto per una grande squadra come il Napoli. Il centrocampo a tre o a due per me è uguale, sono pronto a dare la mia disponibilità al modulo che il, tecnico ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Nonuna partita dama mibene e mi sto inserendo in fretta, se Gattuso vorrà sono già pronto a dare il mio contributo contro l’Atalanta”. Tiemoueha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissrilasciando le prime dichiarazioni da nuovo giocatore dei partenopei. L’ex giocatore del Monaco è fermo dal 7 marzo per via dello stop alla Ligue 1 per il coronavirus, ma si sente in forma e pronto a mettersi a disposizione di Gattuso: “Mi sto allenando bene, so quello che Gattuso vuole da me e lo ringrazio per avermi voluto per una grande squadra come il. Il centrocampo a tre o a due per me è uguale, sono pronto a dare la mia disponibilità al modulo che il, tecnico ...

