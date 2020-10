Ministri M5S in rivolta. “Le nomine di Stato mai su Rousseau” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Di Battista e Casaleggio vorrebbero scegliere sul blog i candidati per le aziende pubbliche e le Authority Leggi su lastampa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Di Battista e Casaleggio vorrebbero scegliere sul blog i candidati per le aziende pubbliche e le Authority

Ultime Notizie dalla rete : Ministri M5S Ministri M5S in rivolta. “Le nomine di Stato mai su Rousseau” La Stampa La proposta di far votare i 18enni ha scatenato un putiferio nel governo

“Sarebbe una mega sanatoria”, dice un ‘big’ M5s. Sullo sfondo c’è poi ... in vista di un Consiglio dei ministri che potrebbe esserci sabato. Al momento le forze di maggioranza hanno rilanciato le ...

A rischio il Recovery fund Per la ripresa resta solo un mini taglio del cuneo

Temi che saranno discussi domani al Consiglio dei ministri, con l'approvazione del Documento programmatico ... Sicuro anche l'assegno unico per i figli, sostenuto anche dai partiti di maggioranza, con ...

