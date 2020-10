Lockdown all’italiana, la recensione: La ricerca della felicità secondo Enrico Vanzina (Di giovedì 15 ottobre 2020) La recensione di Lockdown all'italiana: la ricerca della felicità è quella dei quattro protagonisti della storia, ma anche quella di poter tornare sul set, fare il proprio lavoro, tornare con un film in sala. "Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro per dare l'esempio". È questa bella frase di Prévert ad aprire la nostra recensione di Lockdown all'italiana, il nuovo film di Enrico Vanzina in uscita il 15 ottobre distribuito da Medusa. È una frase di cui tutti, ma proprio tutti, dovremmo far tesoro. Ed è una frase che coglie il senso della storia di Lockdown all'italiana, ma anche il senso della produzione stessa. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ladiall'italiana: lafelicità è quella dei quattro protagonististoria, ma anche quella di poter tornare sul set, fare il proprio lavoro, tornare con un film in sala. "Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro per dare l'esempio". È questa bella frase di Prévert ad aprire la nostradiall'italiana, il nuovo film diin uscita il 15 ottobre distribuito da Medusa. È una frase di cui tutti, ma proprio tutti, dovremmo far tesoro. Ed è una frase che coglie il sensostoria diall'italiana, ma anche il sensoproduzione stessa. ...

