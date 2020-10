Le vitamine fortificanti che ti aiutano a instaurare un buon bioritmo autunnale

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Passaggio dalle temperature calde a quelle fredde, graduale diminuzione delle ore di luce e per finire il fatidico cambio dell’ora: ecco la ricetta perfetta per il “mal d’autunno” – conosciuto anche come “autumn blues” – che si presenta puntuale in ottobre, facendoci sentire stanchi e spossati.