Le mascherine trasparenti usate in TV sono pericolose, l'allarme del CTS (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Comitato tecnico scientifico all'opera in Italia per combattere il Covid-19 si è scagliato contro le protezioni trasparenti che vengono usate dal pubblico durante i programmi di Rai e Mediaset. Il CTS ha scritto nel suo verbale la necessità di parlare con le due aziende per spiegare che non sono da ritenere sicure. Gli esperti ritengono che questo tipo di dispositivi che permettono di vedere il viso di chi parla ma sono completamente di plastica sono piuttosto degli schermi e purtroppo non sicuri. Il pannello che pone davanti al viso si trova distanziato dal volto e quindi non proteggerebbe secondo gli studiosi il naso e la bocca dal droplet e neppure si contrapporrebbe efficacemente dall'emissione di goccioline. Eventualmente, essendo degli schermi fissati sulla fronte ...

