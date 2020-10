JUST DANCE 2021 disponibile su PS5 e Xbox Series dal 24 Novembre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi, Ubisoft ha annunciato che JUST DANCE® 2021 uscirà su PlayStation®5 e Xbox Series X S il 24 Novembre 2020. JUST DANCE 2021 per PlayStation®4 sarà retrocompatibile con PlayStation®5*. I giocatori che acquisteranno JUST DANCE 2021 su Xbox One potranno scaricare il gioco su Xbox Series X S senza costi aggiuntivi. JUST DANCE 2021 uscirà il 12 Novembre 2020 sul sistema Nintendo SwitchTM, PlayStation®4, Xbox One e StadiaTM. Con 40 nuovi brani, la nuova modalità Quickplay e un World ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi, Ubisoft ha annunciato cheuscirà su PlayStation®5 eX S il 242020.per PlayStation®4 sarà retrocompatibile con PlayStation®5*. I giocatori che acquisterannosuOne potranno scaricare il gioco suX S senza costi aggiuntivi.uscirà il 122020 sul sistema Nintendo SwitchTM, PlayStation®4,One e StadiaTM. Con 40 nuovi brani, la nuova modalità Quickplay e un World ...

Just Dance 2021 uscirà anche su PS5 e Xbox Series X, ecco la data ufficiale

JUST DANCE 2021 disponibile su PS5 e Xbox Series dal 24 Novembre

Oggi, Ubisoft ha annunciato che Just Dance® 2021 uscirà su PlayStation®5 e Xbox Series X | S il 24 novembre 2020. Just Dance 2021 per PlayStation®4 sarà retrocompatibile con PlayStation®5*. I ...

Just Dance 2021, annunciata la data di uscita delle versioni PS5 e Xbox Series X/S

Oggi Ubisoft ha annunciato la data di uscita delle versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Just Dance 2021, in arrivo a novembre. Il titolo uscirà su PlayStation 5 e Xbox Series X | S il 24 ...

Oggi, Ubisoft ha annunciato che Just Dance® 2021 uscirà su PlayStation®5 e Xbox Series X | S il 24 novembre 2020. Just Dance 2021 per PlayStation®4 sarà retrocompatibile con PlayStation®5*. I ...