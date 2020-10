Giro d’Italia 2020: Joao Almeida e una squadra superlativa. La Deceuninck-Quick Step solidissima con Masnada, Knox e Honoré (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sull’ultima salita in programma nella frazione odierna, la Cesenatico-Cesenatico, molti dei favoriti sono rimasti isolati o con appena un gregario al proprio fianco. Nibali e Fuglsang hanno dovuto fare cinquanta chilometri praticamente da soli. Pozzovivo, che ha fatto lavorare i suoi, allo scollinamento era a sua volta l’unico NTT del plotone dei più forti. Majka, invece, poteva contare sul solo Konrad. Al contrario, la maglia rosa Joao Almeida era scortata da ben tre compagni di squadra. Al fianco del portoghese c’erano Fausto Masnada, attualmente nono in classifica generale e seconda punta del team, James Knox, eccellente scalatore che nelle frazioni alpine potrebbe rivelarsi anche più utile rispetto a oggi, e il danese Mikkel Frolich Honoré, corridore adatto ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sull’ultima salita in programma nella frazione odierna, la Cesenatico-Cesenatico, molti dei favoriti sono rimasti isolati o con appena un gregario al proprio fianco. Nibali e Fuglsang hanno dovuto fare cinquanta chilometri praticamente da soli. Pozzovivo, che ha fatto lavorare i suoi, allo scollinamento era a sua volta l’unico NTT del plotone dei più forti. Majka, invece, poteva contare sul solo Konrad. Al contrario, la maglia rosaera scortata da ben tre compagni di. Al fianco del portoghese c’erano Fausto, attualmente nono in classifica generale e seconda punta del team, James, eccellente scalatore che nelle frazioni alpine potrebbe rivelarsi anche più utile rispetto a oggi, e il danese Mikkel Frolich Honoré, corridore adatto ad ...

