GF Vip, la fidanzata di Francesco Oppini contro Dayane Mello: 'Sirena tentatrice'

Cristina Tomasini ha commentato l'interesse che Dayane Mello nutre nei confronti del suo fidanzato nella Casa del Grande Fratello Vip.

GF Vip: Dayane Mello continua a corteggiare Francesco Oppini

Dayane Mello ha confessato di provare un interesse particolare per Francesco Oppini nella Casa del Grande Fratello Vip. In confessionale con Alfonso Signorini, inoltre, la modella ha anche detto che lui aveva fatto dei passi importanti verso di lei facendo credere che stesse nascendo qualcosa. Su insistenza di Alba Parietti, Francesco è stato messo al corrente di queste cose e ha negato. Lui ha detto di essersi affezionato molto a Dayane ma come amica e ...

