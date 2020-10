(Di giovedì 15 ottobre 2020) Arriva la. Ovvero quei bambini nati intormo al 2010/2012, i cui genitori sono i Millennials e i Boomers sono i nonni. Unadiversa, innovativa, e sopratutto tecnologica. Essendo praticamente cresciuta già col tablet in mano, il loro intuito nell’utilizzo di qualsiasi apparecchio elettronico è invidiabile. Questaè stata immortalata da un recente sondaggio della BNP. Genitori e bambini hanno risposto a delle domande tramite app, e ciò che ne è emerso è assai interessante. Questi bambini non fanno differenze di genere, né pensano ci siano “giochi da maschi” e “giochi da femmina” ma semplicemente “giochi” (e qui, molto ...

Agenzia_Ansa : #Generazione #Alpha, ossia i nati dopo dopo il 2010/12, guidano il cambiamento. Le bambine rompono il 'tetto di cri… - QuotidianPost : Generazione Alpha: la generazione che salverà il mondo - ITAedufin : Il 18 Ottobre presso @Explora_Roma si terrà l'evento “Generazione Alpha: voci che contano”: giochi, laboratori e at… - insurzine : Iperconnessa, green e inclusiva: è la #GenerazioneAlpha - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Generazione #Alpha, ossia i nati dopo dopo il 2010/12, guidano il cambiamento. Le bambine rompono il 'tetto di cristallo… -

Ultime Notizie dalla rete : Generazione Alpha

Agenzia ANSA

I bambini della Generazioni Alpha sono i più tecnologici, green e inclusivi di sempre. Ecco il loro identikit in una ricerca commissionata da BNP Paribas Cardif.Arrivano conferme positive per tutti coloro che si apprestano ad acquistare i nuovi iPhone 12 di Apple. Le conferme riguardano il quantitativo di RAM che tutta la line-up possederà. Differenze per iPh ...