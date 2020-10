Federica Pellegrini in lacrime | «Sono positiva al Coronavirus»

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Nel giro di pochi minuti, subito dopo Valentino Rossi, è arrivata anche la notizia della positività di Federica Pellegrini. È stata la stessa campionessa ad annunciarlo tramite il suo profilo Instagram dove è apparsa in lacrime spiegando la situazione e manifestando la sua delusione. È un giorno nero per i miti dello sport italiano.

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - MediasetTgcom24 : Covid: anche Federica Pellegrini è positiva - HuffPostItalia : Federica Pellegrini è positiva al Covid - Ilarya94 : RT @sportface2016: +++#Nuoto, Federica #Pellegrini positiva al #COVID19+++ - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Valentino Rossi Federica Pellegrini Positivi al COVID-19. Oggi. Io direi di far finta di nulla, darci alla pazza gioia… -

Sport - Valentino Rossi è risultato positivo al coronavirus: "Sono chiaramente molto deluso, triste ed arrabbiato perché avevo cercato di far di tutto per rispettare il protocollo". Positiva anche ...Federica Pellegrini annuncia su Instagram di essere positiva al Covid-19: "Non so se ridere o piangere, in verità ho pianto" ...