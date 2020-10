F1 | GP Portogallo Portimao 2020 | orari e tv delle prove libere di venerdì 23 ottobre

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La Formula 1 proseguirà il proprio percorso al Gran Premio del, dodicesima tappa del Mondiale. Aè tutto pronto per la prima giornata di lavoro in pista che andrà in scena venerdì 23. Alle ore 12:00 team e piloti scenderanno sul tracciato portoghese per la prima sessione di, poi dalle ore 16:00 il via alle free practice 2. Ledel GP delverranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. GP– Venerdì 23(DIRETTA SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 12:00, ...