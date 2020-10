Doc – Nelle tue mani: Sony ottiene i diritti per l’adattamento americano e la distribuzione globale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc - Nelle tue mani Sony Pictures Television ha acquisito i diritti format e la distribuzione internazionale della sere tv Doc – Nelle tue mani, prodotta da Lux Vide e attualmente in onda con successo di pubblico su Rai1. La società fondata da Ettore Bernabei tornerà quindi a lavorare con il colosso statunitense dopo la collaborazione sulla serie Leonardo, distribuita proprio da Sony. A seguito di un accordo, Sony Pictures Television Studios svilupperà un adattamento per il mercato statunitense mentre la divisione internazionale distribuirà la versione originale italiana e gli eventuali remake internazionali della serie. Il medical drama interpretato da Luca Argentero, già trasmesso in ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc -tuePictures Television ha acquisito iformat e lainternazionale della sere tv Doc –tue, prodotta da Lux Vide e attualmente in onda con successo di pubblico su Rai1. La società fondata da Ettore Bernabei tornerà quindi a lavorare con il colosso statunitense dopo la collaborazione sulla serie Leonardo, distribuita proprio da. A seguito di un accordo,Pictures Television Studios svilupperà un adattamento per il mercato statunitense mentre la divisione internazionale distribuirà la versione originale italiana e gli eventuali remake internazionali della serie. Il medical drama interpretato da Luca Argentero, già trasmesso in ...

