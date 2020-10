Demare come Hinault: quarto centro al Giro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il francese si conferma il più forte allo sprint e beffa ancora Sagan. Oggi una tappa-trappola nella terra di Pantani con rischio pioggia Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il francese si conferma il più forte allo sprint e beffa ancora Sagan. Oggi una tappa-trappola nella terra di Pantani con rischio pioggia

