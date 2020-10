Cristiano Ronaldo viola il protocollo | guai in vista per il portoghese

Leggi su leggilo

(Di giovedì 15 ottobre 2020)avrebbeto ilanti Covid adottato dal mondo del calcio in questa pandemia. Le accuse arrivano da Spadafora L’attaccante della Juventus e della Nazionaleè finito nelle scorse ore al centro dell’attenzione e delle polemiche. Prima per la sua positività al Coronavirus dopo il test effettuato in Nazionale. Poi per lo … L'articolo proviene da leggilo.org.