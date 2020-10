Covid, quasi 2.500 gli operatori sanitari positivi nell'ultimo mese. In totale oltre 33mila (Di giovedì 15 ottobre 2020) Continua a salire e destare preoccupazione il numero di operatori sanitari positivi al Covid. Soltanto nell'ultimo mese sono 2.396, per un totale di 33.587. I dati emergono dall'ultimo report... Leggi su ilmattino (Di giovedì 15 ottobre 2020) Continua a salire e destare preoccupazione il numero dial. Soltantosono 2.396, per undi 33.587. I dati emergono dall'report...

Agenzia_Ansa : Quasi 6mila casi in 24 ore. Schizzano le terapie intensive. L'allarme dei medici: se i casi aumentano la tenuta deg… - Agenzia_Ansa : #Covid: quasi 6mila casi in un giorno, 41 le vittime. Oltre 112mila tamponi, 27mila più di ieri. Schizzano le terap… - fattoquotidiano : Covid, record di casi in Olanda: quasi 7.400. A Londra “pronte nuove restrizioni”. Parigi, “intensive piene all’80%… - irenelasagna : RT @rtl1025: Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si… - 34_liss : RT @rtl1025: Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi Covid, quasi 2.500 gli operatori sanitari positivi nell'ultimo mese. In totale oltre 33mila Il Messaggero Coronavirus, nuovo picco di contagi in Italia: 8.804 in 24 ore, altri 83 morti

Ci sono stati altri 83 morti (quasi il doppio rispetto ai 43 decessi del giorno precedente ... tutti” – “Per contenere la seconda ondata dell’epidemia da Covid-19 c’è bisogno del contributo di tutti.

Coronavirus, l’Oms Europa: “Record di 700mila casi a settimana e 1000 morti al giorno”

In Europa è record di contagi. «La Regione europea ha registrato la più alta incidenza settimanale di casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia, con quasi 700.000 positivi segnalati. Covid-19 è ora ...

Ci sono stati altri 83 morti (quasi il doppio rispetto ai 43 decessi del giorno precedente ... tutti” – “Per contenere la seconda ondata dell’epidemia da Covid-19 c’è bisogno del contributo di tutti.In Europa è record di contagi. «La Regione europea ha registrato la più alta incidenza settimanale di casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia, con quasi 700.000 positivi segnalati. Covid-19 è ora ...