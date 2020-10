Covid, Iss: «Epidemia entrata in fase acuta, indice Rt è 1,17. In aumento contagi a scuola» (Di giovedì 15 ottobre 2020) La pandemia da coronavirus è entrata nella fase acuta. Lo ha spiegato il ministero della Salute-Iss nel monitoraggio settimanale relativo al periodo tra il 5 e l'11 ottobre 2020. «Si... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 ottobre 2020) La pandemia da coronavirus ènella. Lo ha spiegato il ministero della Salute-Iss nel monitoraggio settimanale relativo al periodo tra il 5 e l'11 ottobre 2020. «Si...

Secondo l’Iss è “necessaria una rapida analisi del ... Nel report sull’evoluzione della pandemia di Covid in Italia si legge: “Si fa appello alla popolazione di rispettare con coscienza ...

Istituto superiore di sanità: (Indice Rt nazionale a 1,17) "L'epidemia è entrata in una fase acuta"

E’ quanto si legge nella nota settimanale della cabina di Regia del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sul coronavirus ... prontamente identificati ed indagati - spiegano Iss e ...

