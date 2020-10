Coppa di Germania, Choupo-Moting debutto con doppietta e il Bayern passa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella partita del 1 ° turno di Coppa di Germania, il Bayern Monaco ha sconfitto il Duren club dilettantistico di quinta divisione con il punteggio di 3: 0. L'incontro si è svolto a Monaco all'Allianz-Arena anche se per calendario il Bayern era in trasferta. Match è stato aperto a metà del primo tempo: al 24', l'autore è stato il neo arrivato Eric Choupo-Moting, su assist di Sarr. Raddoppio firmato da Thomas Müller al 36' e tris ancora di Choupo-Moting al 75'. Per l'ex del Psg un debutto fortunato con la maglia del Bayern Monaco. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella partita del 1 ° turno didi, ilMonaco ha sconfitto il Duren club dilettantistico di quinta divisione con il punteggio di 3: 0. L'incontro si è svolto a Monaco all'Allianz-Arena anche se per calendario ilera in trasferta. Match è stato aperto a metà del primo tempo: al 24', l'autore è stato il neo arrivato Eric, su assist di Sarr. Raddoppio firmato da Thomas Müller al 36' e tris ancora dial 75'. Per l'ex del Psg unfortunato con la maglia delMonaco. ITA Sport Press.

