Con la morte di Jole Santelli parte la faida nel centrodestra in Calabria (Di giovedì 15 ottobre 2020) La scomparsa improvvisa della presidente forzista proietta al comando il leghista Nino Spirlì, quello dei froci e dei negri. Ma il partito di Matteo Salvini in Calabria non ha mai sfondato e tira aria di resa dei conti

(ANSA) - PESCARA, 15 OTT - Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio esprime il cordoglio personale e dell'intera Giunta per l'improvvisa scomparsa del presidente della Regione Calabria Jole ...

Omicidio nel lockdown a Casavatore, arrestato il compagno di Lucia Caiazza

L’Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze investigative del ... procurandole lesioni gravissime fino a provocarne la morte. La tragedia avvenne lo scorso 14 maggio, proprio durante ...

