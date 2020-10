Clinicamente risorto

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Io me la ricordo bene, quella domenica 31 maggio. Me la ricordo perché, dopo tanto tempo, ci eravamo spinti un po’ oltre rispetto a quella linea immaginaria, una sorta di circonferenza in verità, che avevamo tracciato, con casa nostra al centro del cerchio e il supermercato come ultimo estremo del suo diametro. Era una bella giornata di inizio estate, con la luce che tagliava i palazzi in maniera diversa, qualche persona in più per strada e una boccata di fiori di pesco. Nelle notifiche del cellulare, un articolo di Giornalettismo in cui Alberto Zangrillo del San Raffaele affermava che il virus eramorto. LEGGI ANCHE > Il primario del San Raffaele dice che il coronavirusnon esiste più , il paradosso di un’espressione Erano giorni in cui cercavamo di contattare il presidente della ...