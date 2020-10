Campania | De Luca scavalca Conte e chiude le scuole Vietate le feste private e pubbliche

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 ottobre 2020): contagi oltre i mille casi. E il governatore Vincenzo Decorre ai ripari firmando un’ordinanza con la qualeil governo ele. DeleSospese le attività didattiche ed educative in presenza nelleprimarie e secondarie dal 16 al 30 ottobre. E’ questa una delle misure previste dall’ordinanza. Prevista inoltre la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno”.leSono“le, anche ...