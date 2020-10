Bisceglie, Bucaro: “Palermo? Squadra costruita per vincere il campionato, sono certo di una cosa” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tre a uno. È questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura dello "Zaccheria".Una vittoria, quella conquistata dal Bisceglie ai danni del Foggia, centrata grazie alle reti messe a segno da Cittadino (doppietta per lui) e da Rocco. Un successo in rimonta dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Curcio, rimasti in dieci nel primo tempo per il rosso a Gavazzi. Primi tre punti, dunque, per la compagine nerazzurra che, domenica pomeriggio, affronterà il Palermo di Roberto Boscaglia allo Stadio "Gustavo Ventura"."Al di là della vittoria abbiamo disputato un’ottima gara. Nel computo dei 90’ ritengo che il verdetto sia meritato, anche se non nego che siamo stati un po’ agevolati dalla superiorità per il rosso a Gavazzi. Soprattutto nella ripresa la Squadra si è espressa molto bene ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tre a uno. È questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura dello "Zaccheria".Una vittoria, quella conquistata dalai danni del Foggia, centrata grazie alle reti messe a segno da Cittadino (doppietta per lui) e da Rocco. Un successo in rimonta dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Curcio, rimasti in dieci nel primo tempo per il rosso a Gavazzi. Primi tre punti, dunque, per la compagine nerazzurra che, domenica pomeriggio, affronterà il Palermo di Roberto Boscaglia allo Stadio "Gustavo Ventura"."Al di là della vittoria abbiamo disputato un’ottima gara. Nel computo dei 90’ ritengo che il verdetto sia meritato, anche se non nego che siamo stati un po’ agevolati dalla superiorità per il rosso a Gavazzi. Soprattutto nella ripresa lasi è espressa molto bene ...

Nel recupero della prima giornata del girone C di Serie C il Bisceglie si è imposto per 3 a 1 in casa del Foggia, che era passato in vantaggio per primo al 10' del primo tempo con Curcio. Poi le reti ...

