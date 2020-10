Antonello Valentini: «Grave che Sandulli si sia espresso sul caso Napoli, deve astenersi in Appello» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc &eGrave; intervenuto Antonello Valentini, ex direttore generale della Figc. “Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea non poteva decidere altrimenti – ha detto Valentini a Radio Crc – ritengo, per&oGrave;, che Juventus-Napoli vada giocata sul campo e credo che nei prossimi gradi della giustizia sportiva il verdetto possa essere ribaltato”. Secondo Valentini “Mastrandrea non ha risolto il conflitto di interessi tra il protocollo accettato da Cts e Lega e le Asl, un organo del governo. L’intervento dell’Asl di Napoli era legittimo, per questo credo che alla fine verr&aGrave; disposto il recupero della partita”. Per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc &e; intervenuto, ex direttore generale della Figc. “Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea non poteva decidere altrimenti – ha dettoa Radio Crc – ritengo, per&o;, che Juventus-vada giocata sul campo e credo che nei prossimi gradi della giustizia sportiva il verdetto possa essere ribaltato”. Secondo“Mastrandrea non ha risolto il conflitto di interessi tra il protocollo accettato da Cts e Lega e le Asl, un organo del governo. L’intervento dell’Asl diera legittimo, per questo credo che alla fine verr&a; disposto il recupero della partita”. Per ...

