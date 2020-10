Agnelli: «Sarri? Non si è creata l’alchimia nello spogliatoio» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andrea Agnelli, presidente della Juve, ha parlato di Maurizio Sarri nella conferenza stampa post assemblea degli azionisti 2020 In conferenza stampa nel post assemblea degli azionisti Juventus 2020, Andrea Agnelli ha parlato così di Maurizio Sarri. Le dichiarazioni del Presidente. Sarri – «Di Maurizio ho un ottimo ricordo come persona. Ho scoperto una persona colta, con senso dell’umorismo e diversi interessi al di là del calcio che è la sua prima passione e la vive in modo coinvolgente. Sono felice che abbia vinto questo Scudetto. Spesso ho ricordato che nello spogliatoio si crea un’alchimia, che porta a superare ostacoli che sembrano insormontabili. Non si è creata questa ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andrea, presidente della Juve, ha parlato di Maurizionella conferenza stampa post assemblea degli azionisti 2020 In conferenza stampa nel post assemblea degli azionisti Juventus 2020, Andreaha parlato così di Maurizio. Le dichiarazioni del Presidente.– «Di Maurizio ho un ottimo ricordo come persona. Ho scoperto una persona colta, con senso dell’umorismo e diversi interessi al di là del calcio che è la sua prima passione e la vive in modo coinvolgente. Sono felice che abbia vinto questo Scudetto. Spesso ho ricordato chesi crea un’alchimia, che porta a superare ostacoli che sembrano insormontabili. Non si èquesta ...

